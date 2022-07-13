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Tabancasını temizlerken bacağından yaralandı

Malatya’da ruhsatsız tabancasını temizleyen bir kişi silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

MALATYA 13.07.2022, 11:04
Tabancasını temizlerken bacağından yaralandı

Malatya’da ruhsatsız tabancasını temizleyen bir kişi silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

Olay, 09.40 sularında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayhan Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.T. ruhsatsız olan tabancasını temizlerken, silahın kazara ateş alması sonucu sağ ayak kısmında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ile 12 adet fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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