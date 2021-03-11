Sürü yönetimi ve eğitim kursunda 8’inci kurs açıldı

Milli Eğitim Müdürlüğü, Battalgazi Halk Eğitim Merkezi ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Sürü Yönetim ve Eğitimi Kursu’nun 8’incisi düzenlenen tören ile başladı.

Birlik binasında gerçekleşen kursun açılışında konuşan Malatya Tarım Platformu ve Birlik Başkanı İhsan Akın, kurslardaki amaçlarının yetiştiricilerin var olan pratik bilgilerini geliştirmek olduğunu söyledi. Yetiştiricileri iş sağlığı, hastalıklarla ve parazitlerle mücadele konusunda eğittiklerini ifade eden Akın, “Açtığımız 8’inci kursumuzda 104 saatlik bir eğitim gerçekleştirilecek. Bu eğitimin sonunda yetiştiricilerimize sertifikalarını vereceğiz. Bu sertifika ile TKDK ve DAP gibi projelerinden yararlanırken ek puan olarak kullanabileceksiniz. Ayrıca sürü yönetimi kurs belgesini aldıktan sonra da sürü yönetimi eğiticisi olarak SSK’lı bir elaman çalıştırdığınız zaman da ister kadın olsun, ister erkek olsun fark etmiyor. Şartları yerine getirene de Tarım ve Orman Bakanlığımızın 5 bin lira gibi bir desteği var. Bu desteklerden de faydalanabilirsiniz. Üretmemiz ve üretene sahip çıkmamız lazım. Siz yeter ki, üretin bizler her zaman sizlerin sonuna kadar yanındayız” diye konuştu.

Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yardımcısı Mehmet Tomo ise 104 saatlik kursun veteriner hekimler tarafından verildiğini ifade ederek, “Kursiyerlerimiz pratikte birçok işi bilmelerine rağmen burada teorik eğitim alıyorlar. Bu eğitimlerde Hastalıklarla mücadele, hayvanların besilerde daha düzenli nasıl besleneceği, hayvanların ekonomimize daha fazla nasıl katkısı olacağı konularında bilgi sahibi olacaklar. Kursumuzun sonunda alacakları belgelerle de birçok kurumdan destek alma imkânına da kavuşacaklar” şeklinde konuştu.