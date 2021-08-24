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Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Malatya’da şüpheli araç durdurulduktan sonra yapılan aramada uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

MALATYA 24.08.2021, 17:40
Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Malatya’da şüpheli araç durdurulduktan sonra yapılan aramada uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi otopark alanında durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi. Polis tarafından yapılan aramada, araç içerisinde bulunan iki şahıstan 2.66 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu hap ve 485,27 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 zanlının gözaltına alındığı belirtilirken, tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

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