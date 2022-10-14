Şüpheli araçta 14 pompalı tüfek bulundu

Malatya’da Jandarma şüpheli araçta yaptığı aramada, 14 adet faturasız ve ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirdi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yeşilyurt İlçesi Dilek Mahallesinde ikamet eden 1 şüpheli şahsın, yasadışı av tüfeği satışı yaptığı duyumunu aldı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelinin aracında yapılan aramada, 14 adet Magnum marka faturasız ve ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Şahsın gözaltına alındığı belirtilirken, hakkında 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılacağı kaydedildi.