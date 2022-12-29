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Şüphe üzerine durdurulan araçta kalaşnikof çıktı
Malatya’da şüphe üzerine durdurulan bir araçta kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi.
MALATYA 29.12.2022, 13:01 29.12.2022, 13:13
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesinde gerçekleştirilen denetimlerde şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 1 adet tabanca ile çeşitli ebatlarda 20 adet fişek ele geçirildi.
Üç kişinin gözaltına alındığı olaylarla ilgili inceleme tahkikat başlatıldı.