Sultansuyu’ndaki binalara kurul karar verecek

Malatya’nın Akçadağ İlçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmeleri binalarının durumuna kurul karar verecek.

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Haber konusu olan Sultansuyu Tarım İşletmesi alanı içerisinde bulunan binalarla ilgili olarak, Malatya Müze Müdürlüğünden 2 uzman (Sanat Tarihçisi ve Müze Araştırmacısı) tarafından yerinde inceleme yapılmış olup bu incelemeler neticesinde teknik rapor oluşturulmuştur. Bu rapor Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Söz konusu alanda Kurul tarafından görevlendirilecek uzmanlar yerinde inceleme yaparak binaların tescile haiz olup olmadığı ile ilgili raporunu Kurulun değerlendirmesine sunacaktır. Kurul tarafından nihai karar verilinceye kadar ilgili idare tarafından alanda herhangi bir işlem yapılmayacaktır” denildi.

Depreme dayanıksız olduğu iddiasıyla Sultansuyu Tarım İşletmeleri alanındaki bazı binaların yıkılma kararına, bazı siyasi ve sivil toplum kuruluşları basın açıklaması yaparak tepki göstermişti.