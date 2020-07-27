Sultansuyu yetişmesi Safkan Arap Tayları görücüye çıkıyor
MALATYA’NIN AKÇADAĞ İLÇESİNDE BULUNAN SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN 71 SAFKAN ARAP KOŞU TAYI BURSA KARACABEY TARIM İŞLETMESİNDE YARIN GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR.
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen 71 Safkan Arap koşu tayı Bursa Karacabey Tarım İşletmesinde yarın görücüye çıkıyor.
Yetiştirdiği Safkan Arap taylarla yarış pistlerine önemli şampiyon atlar kazandıran Sultansuyu Tigem’de yetişen 71 tay daha alıcısını buluyor. Bursa Karacabey’de 28 Temmuz Salı günü saat 13.00’de açık artırma ile satışa sunulacak taylar şimdiden ilgi odağı oldu.
Açık arttırmadan önce atların bulunduğu alanı ziyaret eden yarış severler, yarın görücüye çıkacak atları yakından görme fırsatı buldu. Ziyaretçiler arasında ise Sultansuyu’nda yetişen ve Taykut ve 6. His gibi tayların sahibi de olan Mücahit Yıldızhan, Ağkaraca, Dostkaraca ve Pirkaraca gibi yarış atlarının sahibi Alattin Karaca ile Arap atçılığında yarış performansıyla göz dolduran Turbo isimli aygırın sahibi Feridun Gündüz gibi atçılık camiasının önde gelen isimleri de yer aldı.
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