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Sultansuyu Müdürlüğü’ne Akın atandı

Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü’ne Olcay Akın atandı.

MALATYA 21.09.2021, 11:45
Sultansuyu Müdürlüğü’ne Akın atandı

Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü’ne Olcay Akın atandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM )bağlı Antalya Boztepe Tarım İşletmesinde müdür olarak görev yapan Olcay Akın, Malatya’nın Akçadağ İlçesi’nde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne atanarak göreve başladı.

TİGEM Genel Müdürlüğünce başlatılan yerli ve milli sebze tohum üretiminde başarılı çalışmalarıyla önemli katkılar sunan Ziraat Mühendisi Akın, Sinop Ayancık doğumlu evli ve iki çocuk babası.

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