Sultansuyu Harası’nda depremde hasar gören binanın yıkımına başlandı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde Sivrice merkezli depremde hasar gören yapıların yıkımına başlandı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya’da hasarlı yapıların yıkım süreci devam ediyor. Bu kapsamda Akçadağ ilçesi’nde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yıkım çalışmalarına başlandı. İşletmede yer alan ve yıkım kararı alınan yapıların tarihi ve kültürel bir değerinin bulunmadığını ifade eden kurum yetkilileri, işletmenin özelleştireceği yönündeki bilgilerinde de gerçek olmadığını söylediler.

Öte yandan 2014 yılında açılışı yapılarak kurum bünyesinde hizmete sokulan içerisinde tarım arazisinin bulunmadığı Hippoterapi Merkezi’nin geçtiğimiz aylarda yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilen bir ihale sonucunda kiraya verildiği ilgili firmanın işletmede gerçekleştireceği bir dizi çalışmanın ardından merkezin yeniden hizmete açılacağı belirtildi.