Suçüstü yakalanan hırsız yakayı ele verdi

Malatya’da balkondan girdiği bir çok adreste hırsızlık yapan zanlı son işinde yakayı ele verdi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde belirli aralıklarla bir çok adreste gerçekleşen hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarının balkondan girilmesi suretiyle M.K. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Ekipler tarafından fiziki takibe alınan M.K. son işinde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

‘Hırsızlık’ suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenilen M.K.’nın faili meçhul 20 bin TL değerinde ziynet eşyası , bin 300 TL para ile 2 adet cep telefonunun çalınması olaylarının da zanlısı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.