Suçüstü yakalanan 3 zehir taciri tutuklandı

Malatya’ya uyuşturucu imalatı için gelen 3 zehir taciri polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Malatya’ya uyuşturucu imalatı yapmak üzere il dışından gelen 3 kişiyi takibe aldı. Ekipler tarafından yapılan fiziki takip sonrası yerleri belirlenen zanlılara operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 24 kilo 350 gram cauatic maddesi, 4 kilo 150 gram aseton maddesi, 18 kilo 900 toluen maddesi, 1 kilo 450 gram kahve renkli bitki maddesi, 450 gram haki renkli toz maddesi, 32 adet beyaz renkli hap, 10 adet ilaç ampulü, 4.67 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 9 kilo 450 gram sıvı dolu bidon, farklı ebat ve çeşitlerde kaplar ve süzgeç, 1 adet vantilatör ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili A.M., Y. E., H.E. gözaltına alınırken, zanlılar polis merkezinde işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan ekipler tarafından gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.İ., İ.G. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların yapılan üst aramalarında 240 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 zanlıda sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.