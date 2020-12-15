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Suçların mesken olarak kullandığı iki metruk bina yıkıldı
Malatya’da suçların yer olarak kullandığı iki metruk bina yıkıldı.
MALATYA 15.12.2020, 11:20
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Malatya’da suçların yer olarak kullandığı iki metruk bina yıkıldı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce sosyal sorumluluk anlayışıyla vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla şehir merkezinde terk edilmiş vaziyette bulunan iki bina yıktırıldı.
Büyük Mustafa Paşa Mahallesi ile Cemal Gürsel Mahallesi’nde uyuşturucu başta olmak üzere bir takım suçlara yer olarak kullanılması muhtemel ayrıca görünümüyle de tehlike arz eden 2 metruk bina belirlendi.Hazırlanan rapora istinaden belediye görevlileri tarafından metruk binalar yıkıldı.
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