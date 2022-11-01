Suç makineleri polisten kaçamadı

Malatya’da aralarında 37 yıl 4 ay ila 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 zanlı ile birlikte çeşitli suçlardan aranması bulunan 238 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde, Ekim ayı boyunca yapılan uygulamalarda aralarında 37 yıl 4 ay ila 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 zanlı ile birlikte çeşitli suçlardan aranması bulunan 238 şüpheli yakalandı. Ekipler tarafından yakalanan silahla yağma suçundan 37 Yıl 4 ay, yağma suçundan 20 Yıl 1 ay, silahla tehdit suçundan 17 yıl 4 ay, dolandırıcılık suçundan 16 yıl 11 ay 10 gün, hırsızlık suçundan 15 yıl, nitelikli dolandırıcılık suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılar ise işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.