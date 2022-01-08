STK’lardan Kazakistan’a destek açıklaması

Kazakistan’da akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın ardından çıkan olaylarla ilgili Malatya’da sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi.

Malatya Soykan Parkında, birçok sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Kazakistan’a destek açıklamasında bulunuldu. Gurup adına açıklama yapan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanvekili Hamit Özpolat, Türk halkı olarak Kazakistan’da yaşanan olayları üzüntüyle takip ettiklerini vurgulayarak, “Malatya ve Türkiye’nin farklı alanlarda hizmet veren sivil toplum örgütleri olarak Ata yurdumuz Kazakistan’da 31 Aralık’ta yapılan zamları bahane ederek ülkeyi yangın yerine çeviren içerideki ve dışarıdaki uzantılarıyla ülkenin bekasına kasteden Türk dünyası sevdalıları olarak bir araya geldik. 2 Ocak itibarıyla ülkenin çeşitli eyaletlerinde ve şehirlerinde önceden organize olan terör örgütlerinin dost ve kardeş ata yurdu Kazakistan’da yapmış oldukları pervasızca ve zalimce eylemlerin hiçbir hukuki ve ahlaki dayanağı bulunmamaktadır. Kazakistan halkına yönelik katliam ve zulümden başka bir şey değildir. Birkaç hafta önce 30’uncu bağımsızlık yılını kutlayan çok milletin barışık bir şekilde Kazakistan topraklarında yaşadığı hiçbir sorunu olmayan kazak halkını bugün karşı karşıya kaldığı durumu bizler Türk dünyası sevdalıları olarak yaşananları kaygı ile izlemekteyiz. Bu anlamda buradaki sivil toplum örgütleri ile birlikte bizler Kazakistan halkının sevinçlerinin, sevincimiz, acılarının acılarınızın olduğunu tüm Türk halkı olarak Kazakistan’da gelişen olayları üzüntüyle takip etmekteyiz” dedi.

“Kazakistan Devleti dış güçlere fırsat vermeyecek”

Kazakistan Devletinin Türk devletleri teşkilatında önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Özpolat, “Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Türk dünyasının ana merkezi konumundaki Kazakistan’ın kazandırdıkları kazanımları bir çırpıda heba etmek isteyen dış güçlere kesinlikle fırsat verilmeyeceği inancındayız. Kazakistan devleti Türk devletleri teşkilatında önemli bir yere sahiptir son yıllardaki Türk yurtlarının birbiriyle ortaklaşa yapmış oldukları çalışmaların elbette ki birileri tarafından rahatsızlık yaratacağını biliyorduk. Bu anlamda Kazakistan devleti geçmişteki huzuru ve birlikteliğe yakın zamanda yeniden inşa edip yeni reformlarla kendi vatandaşını güvenliğini sağlayacak güçlü bir devlettir. Bizler Malatya’daki sivil toplum örgütleri olarak böylesi günlerde yalnız olmadıklarını bir kez daha Malatya’dan Soykan parkından dünyaya haykırıyoruz. Yaşasın Türk dünyası yaşasın Kazakistan halkı diyerek sözlerime son veriyorum katılımlarınızdan ve katkılarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.