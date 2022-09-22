Söylemez eğitim sorunlarını anlattı

Memur-Sen Malatya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez” Öğretmenlerimizin sorunlarına yasal dayanak oluşturmak adına 14 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe giren öğretmenlik Meslek Kanunu sahanın beklentilerinden uzak kadük ve yetersizdir.” dedi

Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez yaptığı basın açıklamasında Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun en önemli sorunlarından birisi olduğunu ifade ederek , sınavı ana muhalefetin anayasa mahkemesine götürüp iptal ettirmesiyle oluşan mağduriyetin 17 yıl sürdüğünü söyledi.

Öğretmenlerin yokluk-yoksulluk uzmanlık ve baş öğretmenlik sınavlarına tabi tutulamayacağını kaydeden Söylemez, “ Bu iş sınavla olmaz sınav iptal edilmelidir. 17 yıldır yeni bir düzenleme yapılmaması dolayısıyla gün farkıyla sınava giremeyen arkadaşlar bugün mesleğin 27’inci yılındalar. Dolayısıyla 27’inci yılında uzman olacak bir öğretmenin başöğretmenlik için 37’ınci yılını beklemesi kabul edilemez. Hele ki öğretmenlerin yaz tatilleri harap edilerek yüzlerce saatlerine ipotek koyup gelişimlerini ve branşlarını ilgilendirmeyen içerikler izletip sınav yapılması mantığa aykırıdır. Uzman ve Başöğretmenlik sınavları iptal edilerek öğretmenlere kıdemlerine uygun şekilde bu unvanlar verilmelidir. “ifadelerini kullandı

Öğretmenlerin yokluğa ve yoksulluğa terk edilmemesi gerektiğini belirten Söylemez,” Öğretmenlerin alım gücünü arttıracak eğitim çalışanlarını rahatlatacak mali haklarda iyileştirme yapılması elzem olmuştur. Her eğitim öğretim yılı başında sadece öğretmenlere verilen Eğitim Öğretim tazminatı tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde en az bir maaş tutarında verilmelidir. Eğitim çalışanları bir bütündür. Öğretmeni ve öğretmen dışı çalışanların arasında ayrım son bulmalıdır. Bu yıl önemli sorunlarımızdan birisi de banka promosyon sözleşmeleri. Yüksek enflasyon, özellikle son bir yılda yapılan banka promosyon sözleşmelerini değersiz hale getirmiştir. Kamu görevlilerinin zararı büyüktür. Enflasyonun neredeyse 10 katı kar yapan bankalar banka promosyon sözleşmelerini güncellemeye yanaşmamakta ve karlarına kar eklemeye devam etmektedirler. Bankalara son çağrımız gelin kamu çalışanlarına kulak verin ve banka promosyon sözleşmelerini günün şartlarına uygun olarak bir an önce güncelleyin.” Şeklinde konuştu

Görev tanımları görevde yükselme imkanları, ek gösterge hakları olmayan mevcut yardımcı hizmetler sınıfı personelinin diğer hizmet sınıflarına geçirilmesini istediklerine de değinen Söylemez,” MEB KİK’te alınan karar gereği görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları takvime bağlanarak 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmeli sınav takvimi ilan edilmelidir. Önerimiz bu sınavı her yıl düzenli belirli aralıklarla yapılmasıdır. Sözleşmeli personel uygulamalarından vazgeçilsin. Kadrolu istihdam kamuda esas alınsın. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılsın, kadrolu istihdam esas olsun. Eğitim-Bir-Sen olarak, Türkiye’nin daha müreffeh olma yolundaki uzun vadeli hedeflerine ancak sorunlarını aşmış bir eğitim sistemiyle erişebileceğine inanıyor eğitimcilerin beklentilerinin yerine getirilmesinin önemini ifade ediyor sorunların çözüme kavuşturulacağı bir eğitim-öğretim yılı temenni ederek, bütün eğitim çalışanlarına ve öğrencilerimize başarı dolu bir yıl diliyoruz.” diye konuştu