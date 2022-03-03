‘Sosyal Uyum Projesi’ kapsamındaki çocukların sinema keyfi

Malatya’da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları İl Komitesinde yer alan çocuklara, ‘Sosyal Uyum Projesi’ kapsamında "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" film etkinliği düzenlendi.

Malatya’da özel bir sinema salonunda düzenlenen etkinliğe, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen de katıldı. Sosyal Uyum Projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendiklerini ve çocukların sosyal iletişimlerini arttırarak, yaşama becerilerini geliştirdiklerini ifade eden Sökmen, "Sosyal uyum eğitimleriyle hedeflediğimiz temel husus, savaş nedeni ile aileleriyle birlikte ülkelerini terk etmek zorunda kalan çocuklarımızın bir arada yaşama becerilerini geliştirmek, sosyal iletişimlerini arttırmak, kültürel farklılıkları ortak zenginliğe dönüştürülmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocuklarımızın yaşama becerilerini geliştiriyoruz” diye konuştu.