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Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı
Malatya’da sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve aşırı sol terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
MALATYA 15.09.2021, 12:49
Malatya’da sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve aşırı sol terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğanşehir ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve aşırı sol terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahıs yakalandı. 2 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada, örgütsel paylaşımların yapıldığı 2 adet cep telefonu ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli şahısların adli işlemleri devam ediyor.