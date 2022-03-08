banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Kadın dayanışması ödül getirdi!
Kadın dayanışması ödül getirdi!

Sosyal medya kullanıcılarına uyarı

Sosyal Medya ve Strateji Derneği Başkanı Orhan Atak, son günlerde ekonomi üzerinden toplumsal bir kargaşanın temellerinin atılması için özellikle sosyal medya üzerinden inşa edilen bir dezenformasyon sürecinin yaşandığına dikkat çekerek bu hususta sosyal medya kullanıcılarına uyarılarda bulundu.

MALATYA 08.03.2022, 11:35
Sosyal medya kullanıcılarına uyarı

Sosyal Medya ve Strateji Derneği Başkanı Orhan Atak, son günlerde ekonomi üzerinden toplumsal bir kargaşanın temellerinin atılması için özellikle sosyal medya üzerinden inşa edilen bir dezenformasyon sürecinin yaşandığına dikkat çekerek bu hususta sosyal medya kullanıcılarına uyarılarda bulundu.

Sosyal medyada yayılan haberlerin yüzde 80-90 oranında teyide muhtaç bilgi olduğunu belirten Başkan Orhan Atak, “Sosyal medya mecraları ülkemizde çok yüksek oranda kullanılıyor. Birçok vatandaşımız günlük haberleri dahi artık geleneksel medya yerine en direk şekilde sosyal medya mecraları üzerinden takip ediyor. Kontrolsüz, kimlik bilgilerine ihtiyaç duyulmadan hesaplar açılabilmesi ve kontrol mekanizmasının çok zor olması nedenleriyle dezenformasyon süreçlerinin önü çok açık hale geliyor” dedi.

Birçok başlıkta süregiden dezenformasyon sürecinin son dönemde ekonomi üzerinde yoğunlaştığına da dikkat çeken Atak, “Bunu kısa süre öncesinde döviz kuru üzerinden yapılan manipülasyonlarda hep birlikte müşahede ettik. Dolar kurunun 30 liralara hatta 40 liralara çıkacağını iddia eden sosyal medya hesapları ve Youtube yayınları yapan sözde analistler gördük. Gelinen süreçte bunun böyle olmadığı ve toplumu ekonomi noktasında manipüle etmekten başka bir amaç güdülmediği ortaya çıktı. Şimdi ise benzer bir manipülasyonu gıda ürünleri üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Tarım Bakanlığımızın ülkemizde sıvı yağ noktasında bir üretim/stok sorunu yoktur açıklamasına rağmen en fazla 1 yıllık stok var diyerek insanları bir panik havasına soktular ve birçok şehirde görmek istemediğimiz sahnelere tanıklık ettik. Oysa insanlar bu manüpülatif paylaşımlara inanmak yerine resmi kurumların açıklamalarını ve bilgilerini takip etse, gördükleri paylaşımları teyit etse bu tür panik havası da asla oluşmayacak’’ ifadelerine yer verdi.

“Yemek tariflerinden, gidecekleri adreslere kadar hemen hemen her konuyu arama motorlarına yazma alışkanlığı edinen sosyal medya kullanıcıları iş haber noktasına gelince ne yazık ki bunu araştırma gereği duymuyor” diyerek açıklamasına devam eden Sosyal Medya ve Strateji Derneği Başkanı Orhan Atak, şöyle konuştu:

“Sosyal medyada paylaşılan tüm haberler muhakkak farklı kaynaklardan teyit edilerek değerlendirmeye alınmalı. Dünyanın şu anda geçtiği köklü bir değişim süreci var ve toplumları yeniden dizayn etmek isteyenler tabiri caizse artık herkesin cebine giren sosyal medya mecraları üzerinden toplumları diledikleri yönde yönlendirmek adına önü alınması zor bir algı çalışması yapıyorlar. Bizlerin bu algılara karşı koyabilmemizin tek yolu öncelikle sosyal medyayı bilinçli kullanmak akabinde ise teyit noktasında hassas olmamızdan geçmektedir. Her okuduğumuz haberi doğru kabul edilmemeli, siyasi görüşlerimizin ve/veya dini, dünyevi görüşlerimizin okuduğumuz her şeye kayıtsız şekilde inanmamıza sebebiyet vermemelidir. Zira bu başlıklar üzerinden kamplaştırmalar yapılarak toplumsal kutuplaşmalar körüklenmektedir. Bizleri koruyacak en etkin unsur araştırma güdümüzü diri tutmak ve ön yargılarımızdan sıyrılarak objektif kaynakları araştırmaktır.”

Orhan Atak, döviz ve yağ kıtlığı olacak gibi dezenformasyon süreçlerinin önümüzdeki süreçte yeniden sahneye konulacağını da ifade ederek, sosyal medya kullanıcılarına haberler konusunda daha hassas olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18