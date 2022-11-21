Soğuktan üşüyen kedi ile köpeğin dayanışması yürekleri ısıttı

Malatya’da soğuk havada birbirlerine sarılarak ısınmaya çalışan kedi ve köpeğin görüntüleri yürekleri ısıttı.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü Malatya’da soğuktan üşüyerek birbirlerine sarılıp ısınmaya çalışan kedi ve köpeğin görüntüleri yürekleri ısıttı. Battalgazi ilçesi Niyazi Mısri Caddesi’nde kaldırım kenarında yerde yatan kedi ile köpeğin birbirlerine sarılarak ısınmaya çalışmaları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.