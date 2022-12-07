Şire pazarında çalışmalar büyük oranda tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Halfettin Mahallesinde bulunan şire pazarında yapılan ve büyük oranda tamamlanan sokak sağlıklaştırılması ve cephe giydirme çalışmalarını inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Malatya’nın kent hafızasını ve belleğini koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli mekanlarından biri olan şire pazarında cephe giydirme ve sokak sağlıklaştırması çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığı bölgede incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı ve bölgedeki esnafı ziyaret etti.

“ Kent estetiğiyle ilgili güzel çalışmalar yapıyoruz”

Şire pazarında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Şehrimizin altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanında şehir merkezinde kent estetiğiyle ilgili güzel çalışmalar yapıyoruz. Daha önce kuyumcular çarşısı, hastane minibüs durakları gibi alanlarda cephe yenileme ve sokak sağlıklaştırılması çalışması yapılmıştı. Kapalı çarşı otobüs durakları ve soykan parkı önünde bulunan otobüs duraklarında yenileme çalışmaları yapıldı. Şire pazarının olduğu sokakta Sayın Başkanımızın ziyaretleri sırasında esnaflarımızın talepleri olmuştu. Bizler de Başkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Cephe yenileme, boya ve sıva çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Tente ve tabela çalışmalarını da boya ve sıva çalışmaları tamamlandığında esnafımızın hizmetine sunacağız” dedi.

“Uzun yıllardır yapılmayan çalışmayı Selahattin Başkanımız başlattı”

Halfettin mahallesinin stratejik bir mahalle olduğunu belirten Halfettin Mahalle Muhtarı Murat Ceyhan, “ Mahallemiz stratejik bir mahalledir. Gündüz nüfusu 50 bine ulaşan bir mahalledir. Esnaf yoğunluğu açısından şire pazarının olduğu bir mahalleyiz. Büyükşehir Belediyemiz uzun yıllardır yapılmayan sokak sağlıklaştırma çalışmasını mahallemizde başlattı. Şu ana kadar 50’ye yakın binamız boyanmıştır. Bunların giydirilmesi, kaplaması ve levhalama çalışmaları yapılacaktır. Halfettin Mahallesi yüz yıldır alamadığı hizmeti Selahattin Başkanımızın sayesinde aldı. Mahallem ve şahsım adına Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“ Şehrimizin muhtelif yerlerinde sokak sağlıklaştırma çalışmalarını başlattık”

Şire pazarının Malatya’nın dışarı açılan penceresi olduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Şehrimiz kadim bir şehir. Şehrin sokaklarıyla, caddeleriyle hakikaten görsel anlamda altyapısı ile üstyapısıyla rahat hareket edilebilecek, rahat erişilebilecek bir formasyonda olması lazım. Özellikle şehrimizde eski şehrin bulunduğu yerlerde tabi binalarımızın badanalarının, boyalarının dökülmüş olması ve o eskimenin getirdiği yorgunluk ve yıpranma aynı zamanda göz yorgunluğunu da beraberinde getiriyor. Bu anlamda arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz çalışmalarda şehrin yorgun mahallelerinin bir an evvel yenilenmesi noktasında cephe giydirmeleri ve sokak sağlıklaştırılması noktasında gerekli plan ve programlar yapıldı. Bu program çerçevesinde şehrimizin muhtelif yerlerinde sokak sağlıklaştırma, cephe giydirme ve yenileme çalışmalarını başlattık. Büyük bir kısmı bitirildi. Halfeti mahallemizde ve eski şire pazarı bölgemizde binaların cephe giydirmeleri ve sokak sağlıklaştırması çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmaların Malatya’mıza, Malatyalı esnaflarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Şire pazarının özellikle Malatya’nın dış yüzü olması hasebiyle dışarıdan gelen misafirlerimizin, yabancı ve yerli turistlerimizin şire pazarında alışverişlerini yapmaları hasebiyle şire pazarı Malatya’nın dışa açılan bir penceresidir. Bu pencerenin görsel anlamda güzel olması ve güzel görünmesi lazım. Bu anlamda da yapılan çalışmaların bir an evvel bitirilmesi, vatandaşlarımızın hizmetine sunulması ve görsel kirliliğinde önüne geçilmesi noktasında arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları tebrik ediyorum, hayırlı olsun” diye konuştu.