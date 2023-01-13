Sınava hazırlanan öğrencilere kitapları ücretsiz

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde liselere giriş sınavına hazırlanan öğrencilere hazırlık kitapları ücretsiz dağıtılıyor.

Kaymakam Mücahit Zıvlak, İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine, Türkçe, Sosyal, Fen ve İngilizce derslerinden oluşan Liseye Hazırlık Soru Bankası ve Soru Defteri dağıttı.

Belli bir program çerçevesinde başka orta okullarda da eğitim gören öğrencilere Liseye Hazırlık Soru Bankası ve Soru Defteri dağıtımının devam edeceği kaydedildi.