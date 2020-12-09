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Silah kaçakçılarına operasyon

Malatya’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 tabanca 6 av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

MALATYA 09.12.2020, 14:45
Silah kaçakçılarına operasyon

Malatya’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 tabanca 6 av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine, Pütürge ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Jandarma tarafından yapılan aramada, 3 tabanca, 6 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Silah, mermi ve şarjörlere el konuldu.

Jandarma 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Tahkikat sürdürülüyor.
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