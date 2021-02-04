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Şiirle hizmet teşekkürü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç ve beraberindeki İlçe Oda Başkanlarını kabul ederek bir süre görüştü. Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, şiirle Başkan Gürkan’a hizmet nedeniyle teşekkür etti.

MALATYA 04.02.2021, 14:55
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Şiirle hizmet teşekkürü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç ve beraberindeki İlçe Oda Başkanlarını kabul ederek bir süre görüştü. Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, şiirle Başkan Gürkan’a hizmet nedeniyle teşekkür etti.

Ziraat Odalarının 11 ilçe başkanı Gürkan’a kendi ilçelerine, su ve kanalizasyon, yol asfalt ve çevre temizlik alanlarındaki yaptıklarından dolayı ayrı ayrı teşekkür etti. Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, Selahattin Gürkan’a sürpriz yaparak onun için yazdığı hizmet şiirini okudu. Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç ve beraberindeki 11 İlçe Ziraat Oda Başkanı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı’nın da hazır bulunduğu görüşmede, Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleriyle sahada ortak projelere imza atma kararı alındı.

"Halkı memnun etmek her kişinin yapacağı iş değil”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Malatya’ya çok güzel hizmetler kazandırdığını ifade eden Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, “Sayın Belediye Başkanımız konuşmalarında her zaman Malatya’nın geçmişi ve geleceği hakkında bilgiler vermekte. Edebi cümleler kurarak Malatya’mızı çok güzel anlatmakta. Bende konuşmama Başkanımız için yazdığım kısa bir dörtlükle başlamak istiyorum. Saymakla bitmez hizmetlerin, eserin, Halkın gönlünde taht kurdun, bambaşka senin yerin, Allah yardımcın olsun, Resul rehberin

Malatya’nın dört bir yanından sana selam, dua gelecek, Seçilmek güzel bir şey. Ama halkı memnun etmek her kişinin yapacağı bir şey değildir. Biz, Malatyalı olarak yıllardır kimlerin nasıl hizmet ettiklerini gördük. Bugün Selahattin Başkan’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. İlçelerin sıcak asfaltla buluşması, Malatya’mızda yapılan hizmetler gerçekten tüm insanlarımızı memnun etmiştir. Değerli Başkanıma biz Ziraat Odaları Başkanları olarak yolun açık olsun, Allah yar ve yardımcın olsun diyoruz. Malatya hepimizin, bu gemi bizim ne kadar güzellikler olursa biz o kadar memnun kalacağız. İlçelerimizin hepsini geziyoruz. İlçe ayrımı yapmadan eşit bir şekilde tüm ilçelerimize hizmetler yapılıyor. Asfaltlanmamış köy yolu kalmamış diyebiliriz. Hizmetlerden memnunuz. MASKİ’nin yaptığı hizmetleri görüyoruz. Malatya’da yapılan eserleri saymamıza gerek yok. Her konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız elinden geleni yapıyor. Biz kendisine teşekkür ediyor, Allah yar ve yardımcısı olsun diyoruz” dedi.

"Ülkenin gelişimi için üretim şart”

Kılıç, “Bu ziyaretimizde tarımla alakalı istek ve taleplerimizi de Sayın Başkanımıza ileteceğiz. Üretim çok önemli, ülkenin gelişmesi için üretim şart. Pandemi süreciyle birlikte Dünya’da gıda yönünde yokluklar çekiliyor. Marketler talan ediliyor. Çok şükür Cennet Vatanımızda hiçbir sorun yaşamadan üreticimizin alın teri ile yetiştirmiş olduğu ürünler tüketiliyor. Malatya’da tarımı hep birlikte güçlendirmek zorundayız. Bu noktada herkese görev düşüyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na düşüyor. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

"Çiftçilerimizin önündeki engelleri kaldırmalıyız”

Ziraat Odası Başkanları ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Ziraat Odaları Başkanlarımız gerçekleştirmiş oldukları bu ziyarette, ziraatçılarımızın, çiftçilerimizin ve köyde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını bizlere iletirken, bizde Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmaları ve yapacağımız çalışmaları kendileriyle paylaştık ve paylaşmaya devam edeceğiz. Özellikle Ziraat Odaları Başkanlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde olmasından dolayı mutlu oldum. Hakikaten bir toplumda birlik, beraberlik ve dayanışma olursa toplumun önünde hiçbir engel set olamaz. Ülkemizdeki ve şehrimizdeki ziraatçılarımızın, çiftçilerimizin önündeki engelleri kaldırma noktasında bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından yaptığımız çalışmaları birlikte yapacağız. Şuanda Buğday Pazar, Şire Pazarı, Lisanslı Depoculuk ve fidancılarla ilgili site çalışmalarını başlattık. Ayrıca orta ölçekli yeni sanayi yeri için çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Özellikle sulama suyu ile ilgili ve çiftçimizin önündeki bazı engellerin giderilmesi noktasında DAP ile yapmış olduğumuz proje kapsamında vatandaşımızın sulama suyunun temin edilmesi ve kayıpsız ilgili alana iletilmesi için boru dağıtımlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi.

"Yeni projelerle Malatya’yı geleceğe hazırlayacağız”

Başkan Gürkan konuşmasını şöyle tamamladı: “Ziraat Odası başkanlarımızla şehrimizin sorunlarının çözümü noktasında yaptığımız fikir birliği her şeyin önündedir. İnşallah önümüzdeki dönemde Malatya’nın çiftçisiyle, ziraatçısıyla, sanayicisiyle, orta ölçekli sanayi ile uğraşan esnafımızla ve diğer esnaflarımızla ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. İnşallah bunların meyvesi de bir iki yıl içinde alınacaktır. Temennimiz ve dileğimiz, pandemi hadisesinin bir an evvel milletimizin ve insanlığın yakasından düşerek normal yaşam şartlarına dönmek. Ziraat Odası Bölge Başkanımızın ve ilçe başkanlarımızın şahsında tüm çiftçilerimize kolaylıklar diliyor ve kutluyorum. İnşallah bu dönemi hızlı bir şekilde atlatacağız ve gıda anlamında kendi kendisine yeten bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve ziraat ile hayvancılık merkezi olan Malatya’mızı daha ileri safhalara taşıma noktasında el birliği ile el ele vererek yeni projelerle bu şehri geleceği hazırlamak durumunda olacağız.”
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