Malatya İnönü Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, sigaranın zararlarına dikkat çekildi.

İnönü Üniversitesi Mediko sosyal binası önünde ve Turgut Özal Tıp Merkezi Poliklinik girişinde stantlar açıldı. Her iki stantta öğrencilere sigaranın zararları, sigarayı bırakma yolları gibi konularda bilgilendirme yapıldı, broşür dağıtıldı. “Sigarayı Bırak Sağlıklı Yaşa” sloganıyla kurulan stantları, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Neslihan Durak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tekin İzgi, Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Bayhan, Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Doç. Dr. İlknur Ucuz, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü Öğretim Üyesi ve Tütün Bağımlılığı Komisyon Başkanı Prof. Dr. Metin Genç, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜKATUM) üyeleri ile öğrenciler gezdi.

Yeşilay, Kadın ve Aile Çalışmaları Topluluğu ile İNÜKATUM’un da destek verdiği etkinlikle ilgili konuşan İnönü Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü Tütün Bağımlılığı Komisyon Başkanı Prof. Dr. Metin Genç “Sigarayı bırakmak nikotin bantı ve sakız ile mümkündür. 80 kanserojen 3000 kimyasal içeren sigarayı bırakmak için Yeşilay, YADAM 115 Hattı, sigara bırakma poliklinikleri ve KETEM adlarındaki Sağlık Müdürlüğü birimleri sizleri bekliyor” dedi.

Yeşilay Malatya Şubesi Personeli Bedirhan Yıldız da, “İnönü Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü’nün düzenlendiği etkinlikte, Yeşilay Danışmanlık Merkezi faaliyetlerini burada öğrencilerimize aktarmış bulunmaktayız. Yeşilay Danışmanlık Merkezinde, bağımlı olan bireylere ücretsiz sosyolojik ve psikolojik destek verilmektedir. Tütün, alkol, madde, uyuşturucu, teknoloji ve kumar alanında bağımlı olan bireylerimize ücretsiz hizmet sağlamış bulunmaktayız. Bugün de tütünün ve sigaranın zararlarını burada aktarmaya çalıştık. Genç Yeşilay Topluluğu ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü Tütün Bağımlılığı Komisyon Başkanı Prof. Dr. Metin Genç hocamızla beraber bugün burada bu çalışmayı yapmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.