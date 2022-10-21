“Şiddetsiz Toplum” için turnuva

İnönü Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen “Şiddetsiz Toplum” temalı Oryantiring Turnuvasına 50’ye yakın sporcu öğrenci katıldı.

Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Oryantiring Federasyonu Malatya İl Temsilciliği yetkilileri, diğer ilgili ve yetkililer takdim etti.