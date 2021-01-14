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Şiddetli kar yağışına karşı yoğun tedbirler alındı

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Malatya’da etkisini artırması beklenen kar yağışından dolayı yoğun tedbirler aldı. Kent merkezi ve kırsal bölgelere ulaşımı sağlayan yolların kapanmaması içinde kar temizleme çalışmalarına başlandı.

MALATYA 14.01.2021, 17:41
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Şiddetli kar yağışına karşı yoğun tedbirler alındı

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Malatya’da etkisini artırması beklenen kar yağışından dolayı yoğun tedbirler aldı. Kent merkezi ve kırsal bölgelere ulaşımı sağlayan yolların kapanmaması içinde kar temizleme çalışmalarına başlandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle yaptığı koordinasyon toplantısında; Malatya’da etkisini artırması beklenen kar yağışına yönelik Yeşilyurt’un tüm bölgelerinde alınacak önlemler tek tek belirlendi. Yeşilyurt’ta ana arterlerin kapanmaması, vatandaşların kar sebebiyle mağduriyetlerinin oluşmaması, ulaşımda her hangi bir problem oluşmaması için hazırlanan talimatlar ekiplere tebliğ edilirken, Yeşilyurt’un muhtelif bölgelerinde hazır kıta bekleyen ekipler, buzlanma riski olan yollarda temizleme çalışmalarına hız verdiler.

Yeşilyurt’ta yeni dönemde hayata geçecek yatırımların ön görüşmeleri için Ankara’da bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un tüm bölgelerinde görev başında olan ekiplerin çalışmaları hakkında Başkan Yardımcılarından anlık bilgiler alıp, çalışmaların aksamadan devam etmesi yönünde talimatlar verdi.

Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, İlçenin yüksek bölgelerinden olan Kozluk ve çevresinde etkisini artıran kar yağışından dolayı ulaşımın aksamadan devam etmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeşilyurt Belediyesi olarak vatandaşların huzuru, sağlığı ve güvenliği için görev başında olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, “ Ülkemizin, kentimizin ve ilçemizin aylardır beklediği kar ve yağmur yağışları, Cenab-ı Allah’ın bir lütfu ve güzelliğidir. Yer altı su kaynaklarının yeterli seviyeye gelmesi, barajlarımızdaki doluluk oranının artması ve kuraklık olmaması ve için bu yağışların çok büyük önemi vardır. Cenab-ı Allah bu güzelliklerini ve nimetini bizlerden esirgemesin inşallah. Kar yağışından dolayı ilçemizin farklı bölgelerinde oluşabilecek sıkıntıların önüne erken müdahaleyle geçmek adına her türlü tedbiri almış durumdayız. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, Yeşilyurt Belediyesi ekipleri 7/24 görev başındadır. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın talimatları doğrultusunda görevleri tebliğ edilen Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekiplerimiz, buzlanma riski olan yollarımızın sürekli açık kalması ve ulaşımın aksamaması adına çalışmalarına hız vermiştir. İlçemizin yüksek kesimlerinden olan Kozluk bölgesindeki yollarda yoğun bir şekilde çalışan ekiplerimiz, kar yağışının oluşturabileceği riskli durumları bertaraf etmek içinde çalışmalarını kesintisiz sürdürecektir. Özellikle kırsal bölgelerdeki mahalle yollarımızı tek tek açıyoruz. Meteoroloji verilerini sürekli takip ederek çalışma alanlarımızı daha da genişleteceğiz. Bizlerde sürekli ekiplerimizin yanında, onlarla birlikte çalışmaları koordine ediyoruz. Şu anda görev başında olup, büyük bir özveri ve gayretle çalışmalarını sürdüren tüm ekiplerimize başarılı çalışmalar diliyoruz” diye konuştu.
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