Sıcaktan bunalanlar havuzlara akın etti

Malatya’da sıcaklardan bunalan gençler havuzlara girerek, serinlemeye çalışıyor.

Battalgazi İlçesi Orduzu mevkii Turgut Özal Tabiat Parkında bulunan, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne ait olimpiç açık yüzme havuzu, aşırı sıcaklardan serinlemek isteyen gençlerin yoğun ilgi görüyor. Pazartesi günleri genel temizlik nedeniyle kapalı tutulan havuz Salı, Çarşamba Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri ilk seans 10:00 ile 13:30 saatleri arası, ikinci seans ise 14:00 ile 17:30 saatleri arasında erkek ve kadınlara açık hizmet veriyor. Cuma günleri ise aynı saatlerde sadece kadınlara açık olan havuz, özellikle Malatya’da bayram sürecinde günlük sıcaklığın 40 dereceyi aşmasıyla gençlerin akınına uğradı.

Sivil vatandaşlar için tek seferlik giriş ücreti 25.00 TL ücret alınan havuzdan yararlanmak isteyenler, tek kişilik abone ücreti i olarak da haftada en fazla 3 gün olmak kaydıyla aylık 180 TL ödüyor.