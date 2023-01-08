’Siber Vatan Programı’ başvuruları 13 Ocak’ta sona eriyor

Türkiye’nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılacak olan ’Siber Vatan Programı’na katılmak isteyenler 13 Ocak’a kadar başvuru yapılabilecek.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Siber Vatan Programı, Türkiye’nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması amacıyla üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak, potansiyel yetenekleri tespit ederek, eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetleri uygulanarak, siber güvenlik teknolojileri alanında kariyer planlamalarını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla geliştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülerek tüm ülkeye yayılması amaçlanan Siber Vatan Programı ile özel sektör ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu siber güvenlik uzmanlarının yetiştirilmesi hedefleniyor. Siber Vatan Programı çerçevesinde belirlenen öğrencilere Beyaz Şapkalı Hacker (CertifiedEthical Hacker, CEH) eğitimi, Linux işletim sistemi eğitimi, Zararlı Yazılım (Malware) Analizi eğitimi ve Sızma Testi (PenTest) eğitimleri ücretsiz olarak verilecektir. Programa dahil edilen öğrencilerin motivasyonlarını artırmak amacıyla, siber güvenlik sektöründe faaliyet gösteren firmalara, AR-GE merkezlerine ve kurumlara teknik geziler gerçekleştirilecektir. Bu gezilerde öğrencilere siber güvenlik alanında ülkenin vizyon ve hedeflerinin aktarılması ile siber güvenlik ekosistemi tanıtılarak bilgi güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmaları sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Eğitimlerin sonunda sınav yapılarak başarılı öğrencilere katılım belgesi verileceğinin bildirildiği açıklamanın devamında, “Ayrıca teknik eğitimlerde başarı gösteren öğrencilere Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesine üye firmalarda ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yapma imkanı sağlanacaktır” denildi.

“Siber Vatan Programı” na katılmak isteyenler, katılım şartlarını ayrıntılı olarak MTÜ web sitesinden öğrenebilecek.