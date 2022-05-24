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SGK Müdürü Kutlu’dan Başkan Sadıkoğlu’na ziyaret

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürü Tekin Kutlu, kayıt dışı istihdamın önlenmesi konusunda Malatya’nın iyi bir noktada olduğunu söyledi.

MALATYA 24.05.2022, 15:01
SGK Müdürü Kutlu’dan Başkan Sadıkoğlu’na ziyaret

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürü Tekin Kutlu, kayıt dışı istihdamın önlenmesi konusunda Malatya’nın iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürü Tekin Kutlu ve SGK Malatya İl Müdür Yardımcısı Mehmet Kahraman, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

Sadıkoğlu: “Üyelerimizin sorunlarını kurumlara iletiyoruz”

Oda üyelerinin SGK ile yaşadığı sorun ve talepleri Müdür Kutlu’ya aktaran Başkan Sadıkoğlu, “SGK il müdürümüze ve yardımcısına Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Odamıza yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ediyoruz. SGK bizim en önemli paydaşlarımızdan. İl müdürümüz ile devamlı istişare halindeyiz. Sağ olsun üyelerimizin kurumları ile yaşadığı bir sorun olduğunda çözümü noktasında gayret gösteriyor. İşçi ve işverenlerin hakları konusunda bizleri her daim bilgilendiriyorlar. SGK Malatya İl Müdürlüğü olarak yeni binalarında hizmet vermeye başladılar. Şehrimize hayırlı olsun. Vatandaşın yoğun olarak işlemlerinin olduğu bu tür kurumların fiziki şartlarının iyileşmesi hizmet niteliğin artması adına önemli. Değerli müdürümüze bizlere ve üyelerimize gösterdikleri ilgi alakadan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“TSO en büyük paydaşımız”

Malatya’daki kayır dışı istihdam oranlarından bahseden Kutlu, “Sosyal Güvenlik Haftasının amacı toplumdaki sosyal güvenlik bilincini arttırma ve farkındalık yaratmadır. Bu sene sosyal güvenlik haftasının ana teması kayıt dışı istihdamla mücadele. Kayıt dışı istihdamın oranı konusunda Malatya olarak iyi bir noktadayız. Özellikle OSB’lerde bulunan fabrikalarımız bu konuya duyarlı davranıyor. OSB’lerdeki kayıt dışı istihdam yüzde 1 seviyelerinde. Malatya TSO bizim en büyük paydaşımız. Oğuzhan Başkanımız ile her zaman görüşme halindeyiz. Bugün bizleri ağırlamasından dolayı da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyarette, Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriya Çelebi, Özcan Dündar, Selim Gültekin, Ömer Dinç, Meclis Divan Üyesi Ayhan Altunok ve Meclis Üyesi Merdan Demirtaş da yer aldı.

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