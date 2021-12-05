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Sezai Karakoç anısına şiir dinletisi düzenledi

Yeşilyurt Belediyesi ile Eğitim Bir-Sen Malatya Şube Başkanlığı işbirliğiyle başlatılan ‘Aileyi Korumak Fethimizdir” Projesi kapsamında 16 Kasım 2021 tarihinde hayatını kaybeden şair, yazar ve düşünür merhum Sezai Karakoç anısına düzenlenen şiir dinletisi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

MALATYA 05.12.2021, 14:31
Sezai Karakoç anısına şiir dinletisi düzenledi

Yeşilyurt Belediyesi ile Eğitim Bir-Sen Malatya Şube Başkanlığı işbirliğiyle başlatılan ‘Aileyi Korumak Fethimizdir” Projesi kapsamında 16 Kasım 2021 tarihinde hayatını kaybeden şair, yazar ve düşünür merhum Sezai Karakoç anısına düzenlenen şiir dinletisi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda düzenlenen ‘Sezai Karakoç Anısına Aileyi Korumak Fethimizdir Projesi Şiir Dinletisi’ etkinliğine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, BBP İl Başkanı Ali Rıza Ulutaş, AK Parti İl Başkan Yardımcıları, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Eğitim Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri başkanları, kurum müdürleri, şairler, yazarlar ve sanatseverler katıldı.

Yazın ve düşün dünyasının en önemli isimlerinden şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç’un hayatından kısa kesitlerin yer aldığı video gösteriminden sonra programın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 88 yaşında hayatını kaybeden Sezai Karakoç’un fikirleri, şiirleri, tespitleri ve analizleriyle topluma rehberlik eden önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Sezai Karakoç’un eserleri, görüşleri ve kaleme aldığı kitaplarıyla Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Çınar, “ Eğitim Bir-Sen Şube Başkanlığımızla işbirliği halinde başlattığımız ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projesi kapsamında ailenin korunması ve güçlenmesi noktasında çok önemli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek, toplumda bir farkındalık oluşturuyoruz. Bizler güçlü aile güçlü toplum, güçlü toplum güçlü bir gelecek anlayışıyla hareket ederek aile bireyleri arasındaki bağların daha sağlam hale gelmesine önem veriyoruz.18’i Malatya’da olmak üzere ülke çapında 71 yazarın gönderdiği makale ve sunumlardan hazırlanan kitabımız, düzenlenen söyleşiler ve etkinliklerle aile kavramının ülkemiz ve milletimizin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Kitabımıza destek veren yazarlarımızı da kentimize getirerek sevenleriyle buluşturuyoruz. 16 Kasım’da hayatını kaybeden yazar, şair, siyasetçi ve mütefekkir merhum Sezai Karakoç’un anısına düzenlediğimiz şiir dinletimiz ile de çok değerli şairlerimizi Malatya’lı sanatseverlerle buluşturmuş olduk. Bu vesileyle bir kez daha; büyük düşünür, yazar ve mütefekkir merhum Sezai Karakoç’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.88 yaşında aramızdan ayrılan Sezai Karakoç, ömrünü İslam medeniyetinin yeniden inşası davasına adamış, Diriliş Nesli’nin öncüsü olarak hafızalarımızda ve kalbimizde her daim yer alacak önemli bir dava adamıdır. Türk Edebiyatının önemli yapıtaşlarından olan Sezai Karakoç, 88 yıllık ömrüne sığdırdığı önemli eserleri ve şiirleriyle topluma rehberlik eden büyük bir mütefekkir ve düşünce adamıdır. Fiziksel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim alanında, gençlik ve spor faaliyetlerinde çok ciddi mesafeler alan bir belediye olarak, Sezai Karakoç gibi değerli bir şair ve yazarın eserlerinin ve sözlerinin unutulmamasına ve her daim hafızalarda yer almasına önem veriyoruz. Sanatsal faaliyetlerin çoğalması kentimizin gelişmişlik düzeyini de gözler önüne seriyor. Kitap ve şiir okuma oranları ne kadar artarsa toplumsal dinamiklerimizde o denli güçlenir ve gelişir. Bizlerde gelen taleplere göre sosyal ve kültürel etkinliklerimizin sayısını hızla artırmaktayız. Bugün ki şiir dinletimizde bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli şairlerimize, yazarlarımıza ve etkinliğimize yoğun ilgi gösteren değerli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ projesiyle aile dinamiklerini güçlendirmeyi hedeflediklerine dikkat çeken Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ise “ Aile kavramının yıprandığı ve yok edilmeye doğru gittiğini düşünerek bu noktada bir şeyler yapılması gerektiğinden yola çıkarak sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlerine büyük önem veren Yeşilyurt Belediyemizle ortaklaşa bu projemizi başlattık. 71 yazarımızın destekleriyle basımı yapılan ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ kitabımıza yazılarıyla güç veren tüm kıymetli yazarlarımıza teşekkür ediyorum. 16 Kasım’da vefat eden büyük şair ve yazar merhum Sezai Karakoç anısına düzenlediğimiz şiir dinletimize teşrif eden tüm şairlerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Şair Nurullah Genç, Şair Mustafa Uçurum, Şair Ali Sali, Şair Gökhan Akçiçek, Şair Serap Kadıoğlu ve Şair Aziz Kağan Güneş ile eğitimci Nilüfer Zontul Aktaş, merhum Sezai Karakoç’un şiirlerini seslendirip, kaleme aldığı eserler ve dünya görüşü üzerine hazırladıkları sunumları katılımcılarla paylaştılar.

Duygusal anların yaşandığı programa katılan şairlere, Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlanan hediye paketleri, ‘Aileyi Korumak Fethimizdir’ kitabı ve kayısı takdim edildi.

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