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Seyir halindeki otomobil yandı

Malatya’da bir otomobil seyir halinde iken yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

MALATYA 11.05.2021, 11:05
Seyir halindeki otomobil yandı

Malatya’da bir otomobil seyir halinde iken yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Darende İlçesi Irmaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Gökduman idaresindeki 06 GME 74 plakalı Tofaş marka otomobil, iddiaya göre seyir halindeyken elektrik kontağı nedeniyle yanmaya başladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yanan otomobil otomobil kullanılmaz hale geldi.
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