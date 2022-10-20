‘Sevmedim Deme’ filminin Malatya’da galası yapıldı

‘Sevmedim Deme’ filminin gala gösterimi, Malatya Park Alışveriş Merkezinde Avşar sinemalarında gerçekleştirildi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği filmin oyuncuları, tecrübelerini izleyiciyle paylaştı.

Yönetmenliğini, Burak Kuka’nın yaptığı, Kurtuluş Kuş, Burak Bulut, Şebnem Sönmez, Nebil Sayın, Rıza Akın, Ceyda Ateş, Aytaç Usun, Yalçın Hafızoğlu gibi tanınmış sanatçıların rol aldıkları ‘Sevmedim Deme’ sinema filminin Malatya gala gösterimi, Malatya Park AVM’deki Avşar Sinemasında gerçekleşti.

Filmin oyuncuları ve yönetmeni AVM’de sinema gösterimi öncesi izleyicilerle bir araya geldi. Ekip film çekimleri boyunca tecrübelerinden ve projeden bahsetti. Seyircilerin sorularını cevaplayan yönetmen ve oyuncular gala sonrası filmi katılımcılarla birlikte izledi.