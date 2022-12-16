Servis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da servis taşımacılığı yapan araçla hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Kenan Işık Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 44 KR 458 plaka araç ile H.B. yönetimindeki 44 S 0417 plaka servis aracı çarpıştı. Kaza da H.B. yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayla inceleme başlatıldı.