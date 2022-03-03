Serebral Palsi hastası kardeşlere moral

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi gören Serebral Palsi hastası Ayşe ile Şuayp kardeşlere moral ziyareti gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile birlikte Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi gören Serebral Palsi hastası Ayşe ile Şuayp kardeşleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Dağdeviren ve Kızılay, Serebral Palsi hastası kardeşlerin sağlıkları hakkında bilgi alıp, moral verdiler.