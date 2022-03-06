Seramik-Çini Karma Sergisi açıldı

Malatya İnönü Üniversitesi’nde, Seramik-Çini Karma Sergisi gösterime açıldı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde açılan “Bir Sevdadır Toprak ve Ateş Seramik Çini Karma Sergisi”nde, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi ve modern tarzda sanat eserleri yer alıyor.

İnönü Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Sunum Müdürü Ayşe Denizli Tüzün, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, “İnönü Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi, başta yakın geçmiş olan Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Dönemi olmak üzere Anadolu’da hüküm sürmüş medeniyetlerin malzeme, doku, renk, motif ve desen gibi geleneksel-otantik teknik ve estetik özellikleri, yeni form ve işlevler katarak çağdaş yaşamda kullanılabilir biçimde özgün tasarım ve çağdaş yorumlama anlayışıyla tasarlamakta ve üretmektedir” ifadelerini kullandı.