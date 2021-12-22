Şener Eroğlu: "Sektörümüzde kooperatifleşmeye gideceğiz”

Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkan adayı Kuaför Şener Eroğlu, "Kuracağımız kooperatif tüm meslektaşlarımıza hisse verip birlikte büyüyeceğiz" dedi

Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkan adayı Kuaför Şener Eroğlu başkan olarak seçilmesi halinde sektörde kooperatifleşme sürecini başlatacaklarını kaydederek, “Esnaf ve sanatkârlarımızı heyecanlandıracak projemiz ise kuracağımız bir kooperatif ile esnafımıza ucuz ve uygun koşullarda malzeme temini sağlamaktan esnaf ve sanatkârlarımıza maddi desteğe kadar birçok alanda katkı sağlamaktır. Kuracağımız kooperatif tüm meslektaşlarımıza hisse verip birlikte büyüyeceğiz. Kooperatifimiz dahilinde kendi ürünlerimizi üretip hem üretim sağlamış olacağız hem de ürünlerimizi daha uyguna almış olacağız ve bu alanda markalaşmış olmanın ilk adımını atmış olacağız" dedi

Kimseyi ötekileştirmeden biz anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Eroğlu, "Kooperatif dahlindeki üyelerimizin çocuklarına eğitim desteklerini sağlamak için burs desteği sağlamış olacağız. Böylelikle gelecek nesillerimizin temellerini oluşturacak öğrencilerimize bizde sektör olarak bir katkı sağlamış olacağız.Birlik ve beraberlik duygusu çerçevesinde hareket ederek Bütün Berber kuaför ve güzellik salonları gelinlik ve fotoğrafçı esnafı zanaatkâr ustalarımız kardeşlerimiz Değerli meslektaşlarımız eşit ve paydaş bir anlayışla yaklaşacağımızı kimseyi kimseden ayırt etmeden söylemlerine fikirlerine saygı duyarak ötekileştirmeden ben değil biz anlayışıyla Taahhüt ediyor söz veriyorum" diye konuştu