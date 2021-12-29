banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Başak Cengiz'in katili hakkında iddianame hazırlandı
Başak Cengiz'in katili hakkında iddianame hazırlandı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Gram altında kritik seviye 697 TL
Gram altında kritik seviye 697 TL
PFDK cezaları açıkladı
PFDK cezaları açıkladı

Selahattin Gürkan, 2021 yılını değerlendirdi

Pandemi ve bazı sıkıntılar olmasına rağmen 2021 yılının Malatya için dolu dolu geçen bir yıl olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya bu dönemde krizi bir fırsata çevirerek tarihinin en büyük yatırımlarını bu dönemde aldı" dedi.

MALATYA 29.12.2021, 14:55
Selahattin Gürkan, 2021 yılını değerlendirdi

Pandemi ve bazı sıkıntılar olmasına rağmen 2021 yılının Malatya için dolu dolu geçen bir yıl olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya bu dönemde krizi bir fırsata çevirerek tarihinin en büyük yatırımlarını bu dönemde aldı" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İhlas Haber Ajansı Malatya Bürosuna yaptığı ziyarette gündeme dair açıklamalarda bulundu. 2021 yılında Malatya’da yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya’ya baktığınız zaman Malatya tarihinin toplam yatırımlarından fazla yatırımlar yapılıyor. Bir taraftan Kuzey Çevreyolu, Kuzey ve Güney Kuşak Yolu, Sanayi Siteleri, Şire Pazarı, Buğday Pazarı, Fidancılar Sitesi, Lisanslı Depolar, Kütüphaneler, Millet Bahçeleri, Spor Salonları, Kapalı ve Açık Spor alanları, Gençlik Kampları, Meydanlar, çevre düzenlemeleri, yeni yeşil alanların ihdas edilmesi, parkların yapılması, yeni arıtma sisteminin yapılması, alt yapı, yol, yeni kabotajların oluşması. Bir taraftan ekmek, yemek fabrikası, Özel Harekat Merkezi, Yimpaş’ın, Vagon Fabrikasının aktif hale getirilmesi Bilkent Üniversitesinin buraya yatırım yapması, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Malatya tarihinin toplam spor tesislerinin en az on katı hizmetler yapılması. Yeşil alanların en az üç-beş katına çıkarılmış olması, Kentsel Dönüşüm, Gelincik Tepe Deprem konutları yapılması, Malatya bu dönemi dolu dolu geçiren bir belediye oldu” şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde de üretimi ve hizmeti aksatmadıklarını, ulusal ve uluslararası birçok alanda faaliyette bulunduklarının altını çizen Gürkan, “ Pandemi sürecinde değil Türkiye’ye dünyaya maske üretimi de burada gerçekleştirildi. Malatya fuarlar noktasında kayısı fuarının gerçekleştirmiş olması, kültür sanat etkinliklerinin uluslararası düzlemde gerçekleştirmiş olması, Film Festivallerinin ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirmiş olması. En önemlisi de biz Malatya’yı tarif ederken “İnsanlık Medeniyetinin başladığı Anadolu’yu yurt yapan destan şehir” diye tarif ettiğimiz İnsanlık medeniyetinin başladığı yer dediğimiz bütün dünya millet camiası ve Birleşmiş Milletler UNESCO kurulu tarafından tescil edildi. İnsanlık medeniyeti Malatya’da başlamış dediler. Bunun tescili de 26 Temmuz 2021 yılında gerçekleştirildi. Hanlar, Hamamlar, Kervansarayla, Kümbetler, Türbeler, Açık Ören yerleri, Namazgahlar, Surlar, Kışlalar, Kiliseler ve Malatya’da dünya kültürel mirasın ortak değerleri diye tabir ettiğimiz bütün miraslarımızı gerek Türk-İslam tarihimiz olsun gerek eski medeniyetlerin kültürel mirasları olsun, hepsinin ayağa kaldırıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu Malatya tarihi açısından yıldızlı bir tarihtir” diye konuştu.

2022 yılında da hizmetlere ara vermeden devam edeceklerini vurgulayan Gürkan, “ 2022 yılı aynı şekilde aynı hızla daha da hızlı bir ivmeyle Malatya insanının hizmetlerle karşılaşması noktasında Yeni Sanayi Sitesi projelerinin yapılması, Askeri Kışlaların yapılıp bitirildiği, yeni kabotajların yapıldığı, yeni arıtma tesislerinin yapıldığı, yeni alt yapı, su kaynaklarının bulunduğu, yeni parkların yapıldığı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışacak parkın ihalesinin yapılması, Kuzey ve Güney Kuşak çevre yollarının kamulaştırılmasının bittiği üst kısımlarının yapılması” ifadelerini kullandı.

Gürkan, Malatya’nın Türkiye’nin ve dünyanın parlayan yıldızı olacağını ifade ederek, 2022 yılının huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8