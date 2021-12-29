Selahattin Gürkan, 2021 yılını değerlendirdi

Pandemi ve bazı sıkıntılar olmasına rağmen 2021 yılının Malatya için dolu dolu geçen bir yıl olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya bu dönemde krizi bir fırsata çevirerek tarihinin en büyük yatırımlarını bu dönemde aldı" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İhlas Haber Ajansı Malatya Bürosuna yaptığı ziyarette gündeme dair açıklamalarda bulundu. 2021 yılında Malatya’da yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya’ya baktığınız zaman Malatya tarihinin toplam yatırımlarından fazla yatırımlar yapılıyor. Bir taraftan Kuzey Çevreyolu, Kuzey ve Güney Kuşak Yolu, Sanayi Siteleri, Şire Pazarı, Buğday Pazarı, Fidancılar Sitesi, Lisanslı Depolar, Kütüphaneler, Millet Bahçeleri, Spor Salonları, Kapalı ve Açık Spor alanları, Gençlik Kampları, Meydanlar, çevre düzenlemeleri, yeni yeşil alanların ihdas edilmesi, parkların yapılması, yeni arıtma sisteminin yapılması, alt yapı, yol, yeni kabotajların oluşması. Bir taraftan ekmek, yemek fabrikası, Özel Harekat Merkezi, Yimpaş’ın, Vagon Fabrikasının aktif hale getirilmesi Bilkent Üniversitesinin buraya yatırım yapması, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Malatya tarihinin toplam spor tesislerinin en az on katı hizmetler yapılması. Yeşil alanların en az üç-beş katına çıkarılmış olması, Kentsel Dönüşüm, Gelincik Tepe Deprem konutları yapılması, Malatya bu dönemi dolu dolu geçiren bir belediye oldu” şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde de üretimi ve hizmeti aksatmadıklarını, ulusal ve uluslararası birçok alanda faaliyette bulunduklarının altını çizen Gürkan, “ Pandemi sürecinde değil Türkiye’ye dünyaya maske üretimi de burada gerçekleştirildi. Malatya fuarlar noktasında kayısı fuarının gerçekleştirmiş olması, kültür sanat etkinliklerinin uluslararası düzlemde gerçekleştirmiş olması, Film Festivallerinin ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirmiş olması. En önemlisi de biz Malatya’yı tarif ederken “İnsanlık Medeniyetinin başladığı Anadolu’yu yurt yapan destan şehir” diye tarif ettiğimiz İnsanlık medeniyetinin başladığı yer dediğimiz bütün dünya millet camiası ve Birleşmiş Milletler UNESCO kurulu tarafından tescil edildi. İnsanlık medeniyeti Malatya’da başlamış dediler. Bunun tescili de 26 Temmuz 2021 yılında gerçekleştirildi. Hanlar, Hamamlar, Kervansarayla, Kümbetler, Türbeler, Açık Ören yerleri, Namazgahlar, Surlar, Kışlalar, Kiliseler ve Malatya’da dünya kültürel mirasın ortak değerleri diye tabir ettiğimiz bütün miraslarımızı gerek Türk-İslam tarihimiz olsun gerek eski medeniyetlerin kültürel mirasları olsun, hepsinin ayağa kaldırıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu Malatya tarihi açısından yıldızlı bir tarihtir” diye konuştu.

2022 yılında da hizmetlere ara vermeden devam edeceklerini vurgulayan Gürkan, “ 2022 yılı aynı şekilde aynı hızla daha da hızlı bir ivmeyle Malatya insanının hizmetlerle karşılaşması noktasında Yeni Sanayi Sitesi projelerinin yapılması, Askeri Kışlaların yapılıp bitirildiği, yeni kabotajların yapıldığı, yeni arıtma tesislerinin yapıldığı, yeni alt yapı, su kaynaklarının bulunduğu, yeni parkların yapıldığı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışacak parkın ihalesinin yapılması, Kuzey ve Güney Kuşak çevre yollarının kamulaştırılmasının bittiği üst kısımlarının yapılması” ifadelerini kullandı.

Gürkan, Malatya’nın Türkiye’nin ve dünyanın parlayan yıldızı olacağını ifade ederek, 2022 yılının huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.