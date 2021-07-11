banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Son bir yılda 46 bin çiftçi tarımı bıraktı!
Son bir yılda 46 bin çiftçi tarımı bıraktı!
Şeker hastalarına özel mor baklava
Şeker hastalarına özel mor baklava
Ege Denizinde 4.3’lük deprem
Ege Denizinde 4.3’lük deprem

Selahattin Alpay’ın son klipi Akçadağ’da çekildi

Malatyalı ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Selahattin Alpay, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde çektiği ‘Akçadağ’ın düzüne’ isimli klipinin çekimleri tamamlanarak yayına hazır hale geldi.

MALATYA 11.07.2021, 12:13
Selahattin Alpay’ın son klipi Akçadağ’da çekildi
banner502

Malatyalı ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Selahattin Alpay, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde çektiği ‘Akçadağ’ın düzüne’ isimli klipinin çekimleri tamamlanarak yayına hazır hale geldi.

Akçadağ Belediyesi’nin katkılarıyla ilçenin turizm bölgesi olan Levent Vadisi ve Sultansuyu Harası’nda geçtiğimiz haftalarda çekimleri yapılan klipte Malatyalı Sanatçı Selahattin Alpay, Mustafa Küçük’ün bestelediği ‘Akçadağ’ın düzüne’ isimli eseri seslendirdi.

Vadi ve hara da bir hafta süren çekimlerde ilçenin görülmeye değer alanları gösterilirken, kentin ünlü kayısısı da klipte yer aldı. Çekim ve montajı tamamlanan klipin sonunda Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’a teşekkür edilirken, bugünlerde müzik TV’lerde klipin izleyicilerle buluşacağı öğrenildi.
Yorumlar (0)
30°
açık
banner501