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Şehit ve Gaziler Derneği’nden Jandarma’ya teşekkür ziyareti

ŞEHİT VE GAZİLER DERNEĞİ’NDEN JANDARMA’YA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Şehit ve Gaziler Derneği’nden Jandarma’ya teşekkür ziyareti

ŞEHİT VE GAZİLER DERNEĞİ’NDEN JANDARMA’YA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

05 Haziran 2020 Cuma 16:47
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Şehit ve Gaziler Derneği’nden Jandarma’ya teşekkür ziyareti

Türkiye Harp Malûlü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Türkiye Harp Malûlü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara, Karakol Komutanı Astsubay Murat Dilek’e şehit yakınlarına ve gazilere verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Nezaket ziyaretlerinden ötürü Mustafa Gözükara ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür eden Karakol Komutanı Astsubay Murat Dilek, "Her zaman yanınızdayız. Elimizden geldiğince tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaya ve isteklerinizi yerine getirmeye hazırız. Çünkü sizler şehitlerimizin emanetisiniz ve başımızın tacısınız" dedi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara da, şehit yakınları ve kahraman gazileri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve kendilerine her türlü desteği veren, Karakol Komutanı Astsubay Murat Dilek ile İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve jandarma personeline teşekkür etti.

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