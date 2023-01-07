Şehit Uğur için mevlit okutuldu

Konya Adana yolu üzerinde, askeri araçla seyir halinde iken yoğun sis nedeniyle meydana gelen trafik kazası sonucu 4 Ocak 2023 tarihinde görev başında şehit olan İs. Asb. Kd. Çvş. Harun Uğur için, memleketi Malatya’da Mevlit okutuldu.

Turgut Özal Camii avlusunda kurulan taziye çadırında okunan Mevlide, Vali Hulusi Şahin, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Müdürleri, Şehit ve Gazi Dernekleri, Şehidimizin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mevlit, okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın yaptığı dua ile sona erdi.

Mevlit sonrası Vali Şahin ve beraberindekiler, şehidin babası Metin Uğur ve şehidimizin yakınlarına başsağlığı dilediler.