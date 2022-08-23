Şehit Ramazan Günaydın Parkına modern donatılar

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesinde Yeşilyurt Belediyesi tarafından yaptırılan parka Şehit Ramazan Günaydın Parkı ismi verildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve beraberindekiler, bitme aşamasındaki parkta inceleme yaptı.

Malatya’lı şehit Ramazan Günaydın’ın isminin verildiği, üç ayrı bölümden oluşan park alanında, geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerden yapılan sıfır atık ürünlerinin yer aldığı mekanlar, aynı anda 60’a yakın çocuğun oyunlar oynayabileceği büyük bir oyun grubunun yanı sıra her yaştan vatandaşa hitap eden spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları yer alıyor.

Sosyal donatıları, oturma alanları, çevre düzenlemeleri ve yenilenen peyzajıyla konforlu bir yaşam alanına dönüşen Şehit Ramazan Günaydın Parkı, farklı mimari yapısı ve tasarımıyla Yeşilyurt’un geleceğine emanet edilen eserler arasında yerini almaya hazırlanıyor.

Şehit Ramazan Günaydın Parkındaki son düzenlemeleri yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptığı açıklamada, “ İlçemizin farklı bölgelerinde kurduğumuz yeni yaşam alanlarımıza Şehit Ramazan Günaydın Parkımızı da eklemenin sevincini yaşıyoruz. Şehidimiz Ramazan Günaydın’ın ismini yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla buraya çok şık, nezih ve modern bir yaşam alanı inşa ettik. Yapımına katkı sunduğumuz Mehmet Oymak Camimizin çevresinde yıllardır atıl vaziyette olan 15 dönümlük alanımızı, bölgemize büyük değerler katacak mekânların yanı sıra yeşil alanlar ve sosyal donatılarla birlikte güzel bir yaşam alanına dönüşümünü sağladık” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’un sosyal ve doğal kimliğine değer katacak park yatırımlarını yeni ve farklı projelerle sürekli geliştirdiklerine dikkat çeken Çınar, Şehit Ramazan Günaydın Parkında yer verdikleri farklı temalı mekanlarında dikkat çekecek özelliklere sahip olacağını ifade etti. Çınar, “Yeşilyurt’un hızla gelişen ve hareketli noktalarından bir tanesi olan buradaki alanımızı üç ayrı bölüme ayırıp farklı hizmet grupları, sosyal ve spor alanlarıyla birlikte burayı daha prestijli bir görüntüye kavuşturduk. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde üç ayrı bölüme ayrılan park alanımızın girişine hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler için büyük bir Yeşilyurt yazısı tabelası yerleştirdik. Parkın giriş noktasında ise geri dönüştürülebilir atık malzemelerden yapılan ürünler koyarak sıfır atık konusunda toplumsal bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. İkinci etap alanına ise büyük bir oyun grubu ve sosyal donatılar yerleştirerek çocuklarımızın temiz, düzenli, sağlıklı ve güvenli bir alanda oyun oynaması için konforlu mekânlar oluşturduk. 60’a yakın çocuğumuzun aynı anda oynayabileceği alanlara sahip oyun grubumuz parkımıza farklı bir dinamizm ve hareketlilik kazandıracaktır. Ailelerimiz çocuklarını gönül rahatlığıyla buraya gönderebilecekler. Buradaki farklı oyun alanlarımızdan yararlanacak olan çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine de katkı sağlamış olacağız. Parkın son bölümünde ise her yaştan vatandaşımızın spor yapmasını teşvik etmek amacıyla fıtness aletleri yerleştirerek bölgeye değer katacak güzel spor alanları oluşturduk. Yürüyüş ve bisiklet yolları, aydınlatmalar, oturma alanları ve yeşil alanlarıyla buraya bir nevi 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek büyük bir bölge parkı kazandırmış olduk.

Parkımızın açılışını yakın bir zamanda yaparak çocuklarımızın, gençlerimizin ve büyüklerimizin hizmetine sunacağız. Şehit Ramazan Günaydın Parkımız Yeşilyurt’umuza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.