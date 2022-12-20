Şehit polis memuru Tülek için mevlit okutuldu

Malatya’nın Darende İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli iken geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasında şehit olan komiser yardımcısı Ramazan Tülek için mevlid programı düzenlendi.

Ilıcaklar caminde okutulan mevlide Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, İlçe kaymakamı, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, şehit polis memuru Tülek’in eşi ile Emniyet Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı.

Şehit polis memuru Tülek’in eşine onur belgesinin de taktim edildiği programda tüm şehitler için dualar edildi.