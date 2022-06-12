Şehit öğretmen şehadetinin yıl dönümünde unutulmadı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde görev yapan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, şehadetinin 5. yıl dönümünde meslektaşlarının verdiği konser ile anıldı

Doğanşehir Vahap Küçük meydanında düzenlenen ve öğretmenlerin görev aldığı konserde Şehit Öğretmen Yalçın unutulmadı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ilçede görev yapan öğretmenlerin sahne aldığı Türk Halk Müziği konseri, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Belediye Başkan Vekili Nafız Aktan, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz, İlçe Jandarma Komutanı Onur Kırcaer, Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, Eğitim Bir Sen Malatya Şube Başkanı ve Memur Sen Malatya Temsilcisi Hüseyin Söylemez, Cumhuriyet Savcısı Hacı Yusuf Satıcı, Hakime Fidan Göverç ile siyasi parti ilçe başkanları, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımları ile gerçekleştirildi.

Konserin açılış konuşmasını yapan Doğanşehir Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, pandemi nedeniyle böyle organizeleri iki yıldır yapamadıklarını belirtti. Güler, " Bilindiği üzere pandemi nedeniyle bu tür etkinliklere ara vermek zorunda kaldık. Özelde öğrencilerimize, genelde tüm Doğanşehir’de pandeminin ortaya çıkardığı bu olumsuzlukları bir nebzede olsa unutturabilmek adına, böyle bir gece tertipledik. Bu geceyi tertiplememizdeki bir diğer faktörde, bildiğiniz üzere bugün şehit öğretmen Aybüke Şenay Yalçın’ın ölüm yıldönümü. Şahadetinin üzerinden beş yıl geçti. Biz bu programı özellikle bu geceye koyduk. Başta şehit öğretmenimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Daha sonra sanatçı öğretmenlerin isimleri tek tek okundu ve konser başladı.

Konserin sonunda Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, sahnede görev alan öğretmenlere plaket ve çiçek verdi. Kaymakam Kılıç" Doğrusu programın ben bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Konser çok güzel olmuş. Emeği geçen her kese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Konser plaket takdimi ve hatıra fotoğrafları çekimi ile sona erdi.