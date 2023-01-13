Şehit aileleri ve gaziler unutulmadı

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, şehit Serdar Selçuk ve Sami Kıbrız’ın aileleri ile Gazi İsmail Ayvalı ve Kıbrıs Gazisi İbrahim Cengiz’i hanelerinde ziyaret etti.

İlk ziyaret, 1997 yılında Kuzey Irakta operasyon esnasında roket saldırısında yaralanarak gazi olan İsmail Ayvalı ve eşi Gülcan Ayvalıyı Yeşilyurt İlçesi Koyunoğlu mahallesindeki evlerinde ziyaret etti. Gazi İsmail Ayvalı ve eşi Gülcan Ayvalı ile bir süre sohbet eden Sökmen, “Mukaddesat uğruna canlarını hiçe sayan kahraman gazilerimize minnettarız. Sizlerin kahramanlıkları bu toprakları bizlere vatan yaptı. Sizlerin manevi miraslarına her zaman sahip çıkacağız’’ dedi. Sökmen, ikinci ziyaretini Yeşilyurt ilçesi Atatürk Mahallesinde ikamet eden 1974 Kıbrıs Barış Harekatında Gazi olan İbrahim Cengiz ve eşi Hanım Cengiz’e gerçekleştirdi. Devlet olarak şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanlarında olduğunu belirten Sökmen, “İlimizdeki şehit ailelerimiz ve gazilerimizi hanelerinde ziyaret ederek onlarla hasbihal ediyoruz. Bizleri evlerinde misafir eden kıymetli ailelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Daha sonra 1993 yılında Batman da teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Polis Memuru Serdar Selçuk’un Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesinde yaşayan baba Sıddık Selçuk ve anne Gülseren Selçuk’u ziyaret etti. Aile bir süre aile ile sohbet eden Sökmen, “ Aziz Şehitlerimize minnet ve şükran borçluyuz. Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz bu mukaddes ülkeye kahraman evlatlar yetiştiren en değerli emanetimizdir. Bu emanetlere sahip çıkmak asli görevimizdir. Vatan için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı hayırlı ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak 1996 yılında Tunceli de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Sami Kıbrız’ın Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret eden Sökmen, şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilenerek, hal ve hatırları sorarak, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Sökmen “Sizler devletimizin, milletimizin emanetisiniz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Kapımız ve telefonumuz 24 saat sizlere açıktır” ifadelerini kullandı.

Şehit ve gazi aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Sökmen’e nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.