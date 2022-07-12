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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında yarın İstanbul’da Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda görüşmeler yapılacağı belirtildi.
Şehit aileleri ve gaziler bayramda unutulmadı
Malatya’nın Darende ve Hekimhan ilçelerinde bayramda şehit aileleri ve gaziler unutulmayarak ziyaret edildi.
MALATYA 12.07.2022, 12:23
Malatya’nın Darende ve Hekimhan ilçelerinde bayramda şehit aileleri ve gaziler unutulmayarak ziyaret edildi.
Darende Kaymakamı Ökkeş Sefa Türkoğlu ve beraberindekiler, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ile gazileri ziyaret ederek bayramlaştılar. Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş da Kurban Bayramı dolayısıyla kurum amirleriyle birlikte şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti.
Ziyaretlerde, şehit yakınları ile gazilerin bir ihtiyaçları olup olmadığı sorularak şehitler için dualar okundu.