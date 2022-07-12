banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti

Şehit aileleri ve gaziler bayramda unutulmadı

Malatya’nın Darende ve Hekimhan ilçelerinde bayramda şehit aileleri ve gaziler unutulmayarak ziyaret edildi.

MALATYA 12.07.2022, 12:23
Şehit aileleri ve gaziler bayramda unutulmadı

Malatya’nın Darende ve Hekimhan ilçelerinde bayramda şehit aileleri ve gaziler unutulmayarak ziyaret edildi.

Darende Kaymakamı Ökkeş Sefa Türkoğlu ve beraberindekiler, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ile gazileri ziyaret ederek bayramlaştılar. Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş da Kurban Bayramı dolayısıyla kurum amirleriyle birlikte şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti.

Ziyaretlerde, şehit yakınları ile gazilerin bir ihtiyaçları olup olmadığı sorularak şehitler için dualar okundu.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu