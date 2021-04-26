Sebze fiyatları düşmeye başladı

Ramazan ayının girmesiyle yükselişe geçen sebze meyve fiyatları hafta başıyla birlikte düşmeye başladı.

Mevsimin yaza doğru gitmesi özellikle, Antalya ve Mersin gibi güney illerinde yetiştirilen sebze üretiminin artmasından dolayı fiyatlar geçen haftaya göre yüzde 10-20 civarında düştü.

Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, vatandaşların en fazla tükettiği sebzelerden salatalık 2,5-3 TL, domates 4 - 5,5 TL, patlıcan 5 TL, yeşil biberinde 5-6 TL’ye sebze ve meyve pazarında perakende olarak satıldığını bildirdi.

Yıldız, fiyatın düşmesiyle vatandaşın alımının da arttığını kaydetti.