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Savaş ve salgının ekonomiye etkisi ele alındı

Malatya’da düzenlenen bir programda, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve korona virüs salgını ile birlikte yaşanan ekonomik krizler, bu krizlerin vatandaşlara ve sanayicilere yansımaları el alındı.

MALATYA 24.03.2022, 14:28
Savaş ve salgının ekonomiye etkisi ele alındı

Malatya’da düzenlenen bir programda, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve korona virüs salgını ile birlikte yaşanan ekonomik krizler, bu krizlerin vatandaşlara ve sanayicilere yansımaları el alındı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından ‘Değişen Dünyada Ekonomi ve Türkiye’ye Yansımaları’ programa katılan Finans Analisti İslam Memiş ekonomi hakkında üyelere bilgi verdi.

“Hükümet seçimde nasıl bir ekonomik politika uygulayacak merak konusu”

Açılış konuşması gerçekleştiren MÜSİAD Başkanı Boyraz, ’Değişen, ‘Dünyada Ekonomi ve Türkiye’ye Yansımaları’ programı düzenleyerek, üyelerini ekonomik gidişat konusunda bilgilendirmek istediklerini bildirdi. Boyraz, “Hepimizi, sorun ve sıkıntılar, artan emtia fiyatlar, enflasyon ve faiz politikasının getirmiş olduğu baskılar, hayat pahalılığı ve alım gücünün azalması etkiliyor. Yapmış olduğumuz ticarette giderek daha da risklerin artması belirsizlikler bizi düşündürmektedir. Bu gün bu sorunların cevaplarını ararken seçim süreci yaklaşırken ve hükümetin ekonomik politikalarını yeniden nasıl şekillendireceği merak konusu. Hükümet seçimde nasıl bir ekonomik politika uygulayacak merak konusu. Savaş ile beraber ortaya çıkan küresel ekonomik krizin sonu ne olacak. Türkiye nasıl fırsatlara veya fırsata dönüştürecek. Tüm bu soruların cevaplarını bulduğumuzda, kendi sorunlarımızla ilgili çözümlere daha rahat bir şekilde kavuşacağız” dedi.

“Evlatlarımıza nasıl bir gelecek bırakabiliriz”

Daha sonra Finans Analisti İslam Memiş ise ‘Değişen Dünya’da Ekonomi ve Türkiye’ye Yansımaları’ konulu sunum yaptı. Türkiye yakınında meydana gelen savaş ve diğer sıkıntılar nedeniyle sorunlar olduğuna dikkat çeken Memiş, “Dünya haritası yeniden çizilirken bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Dünya farklı bir düzene girerken, bizim siyaseti bir kenarı bırakıp bizim farklı kafaları bir kenarı bırakarak, bireysel olarak tedbirlerimizi alıp önerilerimiz nasıl yapabiliriz. Evlatlarımıza nasıl bir gelecek bırakabiliriz. ABD Başkanı açıklama yapıyor. Yeni Dünya sisteminde bu sisteme giriş yapıyoruz ve sistemin öncülüğünü biz yapacağız inşallah. Rusya ve Ukrayna arasında savaş var. Bu da senaryonun bir parçası. Herkes bunu farklı algılayabilir. Benim bireysel düşüncem Dünya haritası yeniden çiziliyorsa, bugün Ermenistan, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkeler sıkıntılıysa, Karadeniz’deki haritalar tekrar çiziliyorsa ve NATO bölgesi genişliyorsa gelişmeleri iyi izlemek lazım. Bugün Rusya, Ukrayna’daki biyokimya tesislerini vuruyorsa, şu anda oradaki virüsler artmışsa belki 1 ay sonra ya da 3 sonra tekrar virüsten dolayı kapanma olabilir. İnsanlar tekrar yeni bir salgınla karşı karşıya kalabilir. Yeni bir salgın olursa yaşanan olaylar sürpriz bir olay değildir. O zaman ekonomiler daha kötüye gider” şeklinde konuştu.

Bir otelde düzenlenen toplantıya, MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanı Muharrem Boyraz, Malatya İl Müftüsü Veysel Işık, Malatya Ticaret Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hasan Özkan, MÜSİAD ve MTSO üyeleri katıldı.

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