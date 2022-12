Sarıkamış şehitleri, Battalgazi’de anıldı

Allahuekber Dağları’nda donarak şehit olan 90 bin asker, tüm Türkiye’de düzenlenen etkinliklerle anılırken, Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen “Vatan İçin Cennete Yürüyenler” isimli Oratoryo gösterisi de büyük beğeni topladı. Ellerinde Türk bayrakları ilgiyle gösteriyi izleyen yüzlerce vatandaş, duygu dolu anlar yaşadı.

Sarıkamış Harekatı’nın 108.yılı dolayısıyla Battalgazi Belediyesi tarafından özel bir programa imza atıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Allahuekber Dağları’nda düşmana tek bir kurşun dahi sıkamadan soğuk hava koşullarında 90 bin şehit verilen Sarıkamış Harekatı’nın yıl dönümünü anmak için “Vatan İçin Cennete Yürüyenler” isimli özel bir Oratoryo gösterisi düzenlendi. Sarıkamış’ta düşmandan çok kar ve tipiyle mücadele eden, sırtında kışlık giysisi ve ayağında düzgün bir botu dahi olmayan 90 bin şehit, Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de dualarla birlikte Oratoryo gösteriyle anıldı.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen ve duygu dolu anların yaşandığı gösteriye yüzlerce vatandaşın yanı sıra Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çolak, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Orhan Gündüz, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, Siyasi Parti ve Sivil Toplu Kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kernek Karagözlüler Cami İmam Hatibi Necmettin Ceylan’ın Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle başlayan, Turgut Özal Üniversitesi Dr.Öğretim Üyesi Songül Dumlupınar Alican’ın sunumuyla devam eden program, Turgut Özal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin Oratoryo gösterisi ile son buldu.

“Ecdadımız o gün Allahuekber dağlarında destan yazdı”

Mehmet Akif Ersoy’un, "Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde. Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler. Hakk’ın bu veli kulları taş türbeye girmez. Gufrana bürünmüş, yalınız Fatiha bekler" dizeleriyle sözlerine başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sarıkamış şehitlerini rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Bugün burada geçmişimizi unutmamak, unutturmamak ve ecdadımıza karşı görevimizi yerine getirmek amacıyla bir aradayız. Az önce izlediğimiz görüntülerin ardından söylenecek çokta bir şey yok. Bu görüntüler her şeyi fazlasıyla anlatıyor. O gün Yemen’den yazlık kıyafetlerle gelip, Sarıkamış’a gittiler. Kışlık kıyafetleri yoktu. Ne erzakları vardı ne de yiyecekleri. Tek bir şey vardı, oda iman ve inançlarıydı. Bunlar varsa yeter dediler. 22 Aralık 1914 yılında gerçekleştirilen Sarıkamış Harekâtı Vatan, Millet, Bayrak ve Hürriyet gibi kutsal değerler uğruna vazifeye koşan Aziz Şehitlerimizin ölümsüzlük destanıdır. Ecdadımız o gün Allahuekber dağlarında destan yazdı. Fedekarlığın, tahammülün inancın ve sevdanın olduğu kadar kahramanlığın ve kardeşliğin de destanı yazıldı. İşte ecdadımız bize ülkeyi böyle teslim etti. Hemen ardından Çanakkale başladı. Binlerce ecdadımız orada da vatanı için canını seve seve feda etti. Amaç bağımsızlıktı, amaç hürriyetti, amaç özgürlüktü. Sizin yazdığınız bu destana sahip çıkacak, sizin kutsal emanetinizi asla ve asla yere düşürmeyeceğiz. Canınızla kanınızla yazdığınız kahramanlık sembolü olan vatanımıza sizin kadar sahip çıkacak onu yüceltmeye, büyütmeye devam edeceğiz. Ölümü öldüren bir anlayışa sahip bir medeniyetin mensupları olan bizler, vatanı, bayrağı ve inancı için can vermeyi, yaşamaktan daha evlâ görürüz. Bizler dünümüzü unutmadık. Bugünümüzü unutmuyoruz, yarınımızı unutmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Sarıkamış’taki şehitlerimiz başta olmak üzere, Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde, bölücü ve yıkıcı

terör örgütleri ile yapılan mücadelelerde ve gönül coğrafyamızın her bir karışında şehadet mertebesine eren tüm kahramanlarımızı minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

“Benim büyük dedemde Sarıkamış’ta şehit oldu”

Programda duygusal anlar yaşayan ve dedesinin de Sarıkamış’ta şehit düştüğünü hatırlatan Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Sarıkamış’ta tek kurşun sıkmadan binlerce şehit verdik ve buna dedemde dahildir. Benim büyük dedem yani babamın dedesi Sarıkamış’ta yatıyor. Babenem yetim büyümüş ve bizim çocukluğumuz onların yaşadıkları zorlukları dinlemekle geçti. Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan bu özel program için Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Programda hazırlanan videoyu görünce insanın canı çok yanıyor. Allah’a sana şükürler olsun ki Müslümanız. Şehitlerimizin mertebesinden dolayı nasıl misafir edildiğine dair ayetlerle aydınlandıktan sonra içimiz kan ağlasa da yüzümüz gülüyordu. Sarıkamış’ta askerimizin ayağına çorap bulamadık. O zorluklarla vatanı için canından vazgeçmişler. Şükür ettik ve sabrettik. Sabır ettik İHA’larımız SİHA’larımız şuanda göklerde. Türkiye’miz nereden nereye geldi. Sabredenlere müjdeli ayetin sırrı gerçekleşti. Sarıkamış olmasaydı, Çanakkale olmasaydı, bugünün Türkiye’sinde olamazdık. Böyle karakterli, ahlaklı, pırıl pırıl bir gençlik ile geleceğe umutla bakıyor olamazdık. Bunların hepsi şehitlerimizin sayesinde olmuştur. Bunu bilmek ve unutmamak lazım. Bize düşen onların bu kutlu emanetlerine sahip çıkmak ve yollarında yürümektir. Hangi görevdeysen görevini yapmakta bir cihattır ve emanetin hakkını vermektir. Şehadet mertebesine eren tüm kahramanlarımızı minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Bu güzel programda emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.