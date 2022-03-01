Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünde çıkan tır şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Doğanşehir ilçesi Reşadiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Malatya’dan, Adıyaman istikametine gitmekte olan Ünal Solmaz (49) idaresindeki 01 KN 402 plakalı Mercedes marka tır sürücüsünün kontrolünde çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.