Sanayi devleri pandemide yetersiz kaldı

Malatya Ticaret Borsası’nda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından “ Tarımsal Üretimde Dijitalleşme ve Kaynak Verimliliği Eğitim Semineri” düzenlendi.

Malatya Ticaret Borsasında Konferans Salonunda düzenlenen programa Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, İl Tarım Müdürü Tahir Macit, Prof. Dr. Gültekin Özdemir, Prof. Dr. Öner Çetin ve çok sayıda davetli katıldı. Program çerçevesinde, akıllı tarım uygulamalarının bölgede yaygınlaştırılmasına yönelik farkındalık araştırma, eğitim, danışmanlık ve koordinasyon çalışmaları konuşuldu.

Pandemi döneminde birçok sektörün tarım karşısında yetersiz kaldığını belirten Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “ İnsanlar tüketim yaptıklarında tarımın kıymetli olduğunun farkında değil. Ekmek bulunmadığında insanlar tarımın farkına varıyor. İnsan hayatı açısından baktığımız zaman Pandemi döneminde dünyadaki bütün sanayi devleri büyük şirketler, teknolojik açıdan insan hayatında önemli faktörler bile tarımın karşısında yetersiz kaldı. İnsan hayatı için gelecek yüzyıllarda bir taraftan hızlı bir şeklide artan nüfus ve bununla birlikte üretim miktarlarının bu nüfusa karşı yeterliliğini konuşuyor dünya” dedi.

“Biz 2023 yılından itibaren Endüstri 5.0’ı planlıyoruz”

Tarımda dijitalleşme süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Gültekin Özdemir ise “Dijitalleşme hayatımızın içerisinde yerleşmiş durumda. Cep telefonlarından, bilgisayardan, tabletten şuanda biz hem tarımda hem de diğer bütün konularda çok yaygın olarak bu teknolojileri kullanıyoruz. Endüstri 1.0, 1780’li yıllarda su ve buhar gücüyle mekanizasyona başlayarak ilk teknolojileri oluşturmuşuz. Sonrasında 1870’li yıllarda da elektrikli kütlesel üretime geçmişiz. Buna endüstri 2.0 demişiz. 1969 yılına geldiğimizde bilgisayar sistemlerini kullanmaya başlamışız. Bunlara da endüstri 3.0 demişiz. 2011 yılından itibaren de siber fiziksel sistemler dediğimiz sistemleri de kullanarak endüstri 4.0’a geçmişiz. Biz 2023 yılından itibaren Endüstri 5.0’ı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Teknolojinin kullanma amacı, kaynakları etkin ve verimli kullanmak’’

Yer küre üzerinde artan hızlı nüfusun kaynakları kullanmada yetersiz kaldığını ve kaynak kullanımını etkin ve verimli kullanma konusunda sunum yapan Prof. Dr. Öner Çetin de “Gıdayı sağlamak için tarımla uğraşmalıyız. Tarımla uğraşırken kaynakları nasıl etkin kullanmalıyız. Teknolojiyi nasıl kullanabiliriz. Teknolojinin kullanma amacı da kaynakları etkin ve verimli kullanmak içindir. Gıda sorunun çözmek içinde bitkisel ve hayvansal üretimi arttırmak zorundayız” diye konuştu.